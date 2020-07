Coronavirus: Speakerul Camerei Reprezentanţilor SUA anunţă că parlamentarii şi personalul trebuie să poarte mască Speakerul Camerei Reprezentantilor Statelor Unite Nancy Pelosi a anuntat miercuri ca parlamentarii si personalul vor trebui sa poarte masca in Camera in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza joi Reuters. Membrilor li se va permite sa-si scoata mastile cand se adreseaza Camerei, a precizat Pelosi. "Presedintele se asteapta ca toti membrii si personalul sa adere la cerinta in semn de respect pentru sanatatea, siguranta si bunastarea altora prezenti in Camera si zonele inconjuratoare", a declarat Pelosi reporterilor. Sergentul la arme al Camerei (insarcinat cu mentinerea ordinii in legislativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

