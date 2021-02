Coronavirus: Slovacia redeschide gradual şcolile şi grădiniţele Slovacia va permite redeschiderea graduala a scolilor si gradinitelor incepand de saptamana viitoare, in conditii stricte, a anuntat miercuri guvernul slovac, informeaza dpa.



In prima etapa, doar elevii din primele patru clase si din clasele terminale ale unor tipuri de scoli vor putea reveni in clase luni.



Elevii mai mici vor trebui sa arate ca parintii lor au fost testati negativ pentru coronavirus in decursul saptamanii de dinainte de a putea intra din nou in cladirile scolilor, in timp ce elevii mai mari vor trebui sa prezinte propriile lor teste pentru noul tip de

Sursa articol: agerpres.ro

