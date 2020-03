Coronavirus: Situația din Alba și județele învecinate. Cazuri confirmate, în carantină sau plasate în izolare la domiciliu Cazurile de coronavirus confirmate s-au inmulțit in Romania, in principal in ultimele zile, numarul lor ajungand, joi seara, la 59. Șapte dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați. In județul Alba pana joi seara nu a fost confirmat niciun caz de infectare cu coronavirus. Cu toate acestea 18 persoane au fost puse […] Citește Coronavirus: Situația din Alba și județele invecinate. Cazuri confirmate, in carantina sau plasate in izolare la domiciliu in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

