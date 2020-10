Stiri pe aceeasi tema

- Sanna Marin, sefa guvernului finlandez, a anunțat vineri ca parasește summitul european reunit la Bruxelles pentru a se izola. Aceasta a fost in contact cu un deputat din țara sa testat ulterior pozitiv la Covid-19, potrivit HotNews. „Premierul a parasit astazi Consiliul European și a cerut premierului…

- Sefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a anuntat vineri ca paraseste summitul european reunit la Bruxelles, pentru a se plasa in autoizolare dupa ce a intrat in contact cu un deputat din tara sa testat pozitiv la COVID-19, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- "Tocmai am fost informata ca un membru al echipei mele a fost testat pozitiv cu covid-19 in aceasta (joi) dimineata. Eu am fost testata negativ cu covid-19. Cu toate acestea, ca masura de precautie, parasesc imediat Consiliul European, pentru a ma plasa in carantina", a anuntat Ursula von der Leyen.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a parasit joi summitul european, la mai putin de o ora de la inceputul acestuia la Bruxelles, dupa ce a aflat ca a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a parasit joi summitul european, la mai putin de o ora de la inceputul acestuia la Bruxelles, dupa ce a aflat ca a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, transmite Reuters. ''Tocmai am fost informata ca un membru al…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a anuntat joi ca va intra in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu un colaborator al sau testat pozitiv la COVID-19, transmite Reuters. Mai mulți oficiali europeni, in frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au fost nevoiți…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a anuntat ca va iesi din carantina marti seara, dupa ce a fost in contact cu o persoana testata pozitiv cu coronavirus. Șefa CE are doua teste negative, dar, cu toate acestea, anunțul ei este in contradicție cu recomandarile agentiei europene de sanatate…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe a carei agenda se afla subiecte precum Piata Unica a Uniunii Europene, politica industriala si politica digitala ale Uniunii, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.La…