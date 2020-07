Stiri pe aceeasi tema

- In județul Satu Mare, astazi, 2 iulie, se afla in carantina 11 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 1013 persoane. ????Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 64 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. ????De asemenea, pana in prezent au fost testate 6722 persoane și au fost efectuate…

- In județul Satu Mare, astazi, 11 iunie, se afla in carantina 25 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 2213 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 52 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 5042 persoane și au fost efectuate…

- In județul Satu Mare, astazi, 29 mai, se afla in carantina 25 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 2735 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 51 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 3969 persoane și au fost efectuate 4202…

- In județul Satu Mare, astazi, 27 mai, se afla in carantina 63 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 2410 persoane. ????Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 51 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. ????De asemenea, pana in prezent au fost #testate 3760 persoane și au fost efectuate…

- In județul Satu Mare, astazi, 19 mai, se afla in carantina 219 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 595 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 41 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 3189 persoane și au fost efectuate 3304…

- In județul Satu Mare, astazi, 12 mai, se afla in carantina 259 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 199 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 36 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 2.799 persoane și au fost efectuate 2.875…

- In județul Satu Mare, astazi, 11 mai, se afla in carantina 267 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 197 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 36 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost testate 2.686 persoane și au fost efectuate 2.755…

- In județul Satu Mare, astazi, 6 mai, se afla in carantina 229 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 176 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 31 de vindecari și 6 decese cauzate de coronavirus. Pana in prezent au fost testate 2.141 persoane și au fost efectuate 2.204 teste. …