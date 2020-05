Coronavirus Rusia: Redeschiderea se face lent, în ciuda îmbolnăvirilor în creștere ​Rusia a început marți o deschidere regionala prudenta, bazându-se pe mortalitatea scazuta legata de Covid-19 pe teritoriul sau, chiar daca a înregistrat din nou peste 10.000 de cazuri suplimentare în 24 de ore, potrivit AFP.



În mai multe regiuni, mai puțin afectate, s-au redeschis marți unele magazine și saloanele de înfrumusețare, dar majoritatea locurilor publice au ramas închise, restaurantele sunt închise, în timp ce mitingurile sunt interzise pâna la o notificare ulterioara.



Astfel, în Bachkortostan (Urali),…

Sursa articol: hotnews.ro

