Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Ministru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Rusia a anuntat 4.149 de cazuri de coronavirus,…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus confirmate in mod oficial in Rusia a crescut joi la 3.548 - cu 711 mai multe de miercuri - a anuntat centrul rus de gestionarea crizelor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Infectari au fost inregistrate in 76 dintre cele 80 de regiuni ruse, insa…

- Un avion militar de transport cu ajutoare pentru Statele Unite a decolat miercuri dimineata de pe un aeroport de langa Moscova, informeaza Reuters.Rusia a trimis in SUA echipament si masti pentru protectia impotriva coronavirusului, a relatat televiziunea de stat rusa; postul Rossia 24 a prezentat…

- Medicul șef al principalului spital din Moscova care se ocupa de bolnavii de coronavirus, dar și care a avut contact direct cu președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, marți, ca are coronavirus."Putin este testat in mod regulat. Totul este normal", a reacționat imediat Dmitri Peskov, purtatorul…

- Medicul-sef al principalului spital moscovit ce ii trateaza pe bolnavii de COVID-19, care s-a intalnit cu presedintele rus, Vladimir Putin, saptamana trecuta, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP si DPA, citand agentia de presa Interfax si televiziunea publica rusa Rossia-24.Dmitri…

- "Intr-adevar, exista cazuri de coronavirus in randul administratiei. Cunosc un caz si pot sa confirm, dar nu cunosc al doilea caz. Au fost luate toate masurile epidemiologice necesare pentru a preveni raspandirea virusului", a declarat Dmitri Peskov in conferinta de presa, citata de Radio Romania Actualitați…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei sa desfasoare manevre menite sa-i sporeasca operativitatea in vederea luptei impotriva noului coronavirus in cazul in care va fi necesar, a anuntat miercuri Ministerul Apararii rus, citat de Reuters si TASS.Ministerul Apararii rus a indicat,…