CORONAVIRUS. Românii care şi-au cumpărat vacanţe în zonele afectate de epidemie pot primi banii înapoi. Care sunt conditiile Trebuie sa stii ca daca ai cumparat un pachet turistic de la o agenție, poti renunta la acesta oricand inainte ca vancata sa inceapa. Vei plati insa, in general, o penalitate pentru asta, ceea ce inseamna ca o parte din banii pe care i-a platit nu-i va mai putea recupera. "Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care calatorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta poate fi obligat sa plateasca agenției de turism organizatoare o penalitate de incetare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

