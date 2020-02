Coronavirus România. Peste 1000 de oameni, în carantină Iata declarațiile oficiale ale ministrului Vela: "Avem posibilitatea de 4000 de locuri de carantina la nivel național. O cifra confortabila. In ceea ce privește locurile de spitalizare, avem 2500 de paturi din toate spitalele de boli infecțioase din Romania, iar 95 sunt paturi de terapie intensiva. Izolați la domiciliu sunt in jur de 1000 de oameni. Deficitul de maști este o problema la nivel mondial și știu ca cei de la ministerul de Finanțe lucreaza la o oferta."In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…

- Astazi, in Comitetul Local de Situații de Urgența, au fost discutate masurile de precauție pentru protejarea de infecția cu coronavirus. “Nu avem motive de ingrijorare, dar trebuie sa fim pregatiți pentru orice situație avand in vedere ca avem un numar mare de bacauani care muncesc sau viziteaza Italia”,…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca guvernul va avea o ședința dedicata noului coronavirus. Șeful de la Economie a mai spus ca principalul sector care va fi afectat de epidemie este turismul. Ministrul a fost intrebat de jurnalisti, la finalul unei conferințe, care va fiimpactul noului…

- Ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, astazi, la sediul Prefecturii Timiș, in contextul creșterii numarului de imbolnaviri cu coronavirus din Europa, in special in Italia. Potrivit reprezentanților Prefecturii Timiș, in timpul ședinței s-a discutat in special despre identificarea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures a anuntat, luni, ca au fost identificate si stabilite cinci locatii ca spatii corespunzatoare pentru carantina, in conditiile in care, luni, sunt asteptati sa ajunga in judetul Maramures mai multi romani din Italia, care ar putea intra…

- Toți pasagerii care vor ateriza pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava cu cele trei curse aeriene din Italia, Roma, Bergamo și Bologna și care declara ca vin din zone italiene cu coronavirus vor fi plasați in carantina pe o perioada de 14 zile. Ministerul Sanatații a transmis astazi ca autoritațile…

- Toți pasagerii care vor ateriza pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava cu cele trei curse aeriene din Italia, Roma, Bergamo și Bologna și care declara ca vin din zone italiene cu coronavirus vor fi plasați in carantina pe o perioada de 14 zile. Ministerul Sanatații a transmis astazi ca autoritațile…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat ce trebuie sa faca romanii care vor sa se intoarca in țara, din Italia, dupa ce mai mult orașe au fost puse in carantina de autoritați.