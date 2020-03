Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat luni seara ca s-a intrat oficial in Scenariul 4, epidemia de coronavirus in Romania depasind 2000 de cazuri.Luni seara, in Romania erau confirmate 2109 cazuri de infectie cu COVID-19, dintre care 593 in Suceava. Au fost confirmate in total 65…

- Conform raportarilor INSP din teritoriu, in Romania sunt infectate cu noul coronavirus 285 de cadre medicale, din care 91 de medici și 90 de asistenți, de la spitale din București și din alte 12 județe. Cele mai multe cazuri, 181, sunt la Suceava, 45 in București si 15 la...

- Romania a trecut de 1.000 de cazuri de infectare cu coronavirus, iar numarul mortilor este in prezent la 24. Tara este in stare de urgenta, decretata de presedintele Klaus Iohannis in data de 16 martie, iar masurile de raspandire includ carantina totala si limitarea libertatii de circulatie…

- In județul Suceava au fost confirmate inca patru cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. Potrivit unor informații neoficiale inca, una dintre cele patru persoane ar fi din comuna Bosanci, iar celelalte trei din municipiul Suceava. Numarul sucevenilor infectați cu noul coronavirus a ajuns…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 15 infecții cu coronavirus. Cinci dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale și credibile. Actualizare 9 martie 2020, ora 11.00: Incepand de astazi, 9 martie 2020,…

- Inca 82 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in noua judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a depașit 19.000, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in…