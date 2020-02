Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite este ''foarte scazut'', a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, salutand actiunile guvernului sau in lupta impotriva epidemiei cum sunt restrictiile privind calatoriile din China, relateaza AFP. ''Datorita a ceea ce am facut, riscul pentru americani ramane foarte scazut'', a declarat presedintele Trump in cadrul unei conferinte presa la Casa Alba, subliniind ca deciziile sale au fost totusi calificate ''ridicole'' de catre adversarii sai. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe,…