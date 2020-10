Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus."In contextul propagarii pe teritoriul…

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus. In acest timp, Marea Britanie anunța o creștere…

- In Franta, starea de urgenta s-a incheiat la 10 iulie, iar incepand din 16 octombrie, de la miezul noptii, pe intreg teritoriul, este instituita din nou din cauza agravarii epidemiei. Citeste si Coronavirus. Record de infectari in Italia, a fost depasit varful din martie. Sunt peste 7.300…

- Edouard Fritch, președintele Polineziei Franceze, a fost confirmat cu COVID-19, la trei zile dupa o intalnire cu Emmanuel Macron la Paris.Edouard Fritch a fost confirmat cu COVID-19 la intoarcerea sa in Tahiti, relateaza Mediafax citand agenția ANSA.

- Guvernul de la Londra a anuntat vineri ca extinde cu inca 4 saptamani masura privind interdictia evacuarii chiriasilor din locuinte sociale sau inchiriate de la persoane particulare, in contextul pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. Moratoriul cu privire la evacuari, care este in vigoare de 5 luni,…

- Frata a raportat ieri 3.015 cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate in precedentele 24 de ore. Aceasta este a doua zi la rand in care bilantul cazurilor noi depaseste pragul de 3.000, transmite Reuters O crestere puternica a numarului de infectari a determinat autoritatile din cele mai mari…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca la nivelul actual de cazuri zilnice de infectare cu noul coronavirus, inregistrate in ultimele doua saptamani, pot fi organizate alegerile locale. ‘Daca ne uitam la evolutia in ultimele doua saptamani, putem constata ca am reusit sa oprim cresterea. Este un…

- Pana in data de 14.09.2020, in zilele de sambata si duminica, in intervalul orar 16.00 - 22.00, se restrictioneaza circulatia autovehiculelor in perimetrele delimitate de urmatoarele strazi din Municipiul Bucuresti, dupa cum urmeaza: - Zona 1: - Str. Polona (de la Bd. Dacia) - Str. A.D. Xenopol - Str.…