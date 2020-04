Stiri pe aceeasi tema

- Printul William a spus ca Marea Britanie este la superlativ in situatie de criza, a declarat biroul sau duminica. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de mesaje din partea familiei regale care incearca sa incurajeze populatia in timpul pandemiei de coronavirus, scrie Reuters. Regina Elisabeta a…

- Regina Elisabeta a II-a i-a urat prim-ministrului Boris Johnson ''o insanatosire grabnica si deplina'' si i-a trimis un mesaj de sustinere logodnicei sale insarcinate si familiei lui, relateaza Reuters. "Regina i-a trimis un mesaj lui Carrie Symonds si familiei Johnson", a anuntat Palatul…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…

- Printul William, in locul Reginei? Se intoare Harry in familia regala? In plina pandemie de Coronavirus, Regina Elisabeta (93 de ani) si Printul Philip (98 de ani) au parasit Palatul Buckingham. Acestia vor sta, in urmatoarea perioada, in izolare la Castelul Windsor. Saptamana trecuta, Ministrul Sanatatii…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a parasit Palatul Buckingham si s-a mutat la Castelul Windsor in contextul extinderii tot mai rapide a noului coronavirus, le-a cerut joi britanicilor sa faca eforturi "de o importanta vitala" in aceasta perioada de "mare incertitudine si ingrijorare",…

- Regina Elisabeta a II-a a transmis joi seara un mesaj pentru supușii sai. Tonul nu pare deloc unul optimist. “Așa cum Philip și cu mine am ajuns astazi la Windsor, știm ca foarte multe persoane și familii din Marea Britanie și din intreaga lume intra intr-o perioada de mare preocupare și incertitudine.Toți…

- Suverana britanica, in varsta de 93 de ani, a fost fotografiata in timp ce parasea Palatul Buckingham intr-o limuzina oficiala, insotita de unul dintre cainii ei din rasa Corgi.Casa regala britanica a anuntat recent ca regina Elisabeta a II-a a anulat petrecerile programate in gradina Palatului Buckingham…

- Presa britanica scrie ca regina si printul consort au o stare de sanatate buna. "Se afla intr-o stare buna, iar decizia mutarii a fost una cu scop preventiv. O buna parte a staffului regal este destul de panicata de coronavirus", au mai informat publicatiile din Marea Britanie. Citeste si Teama…