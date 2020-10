Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii de protectie pe strada va deveni in curand obligatorie in Portugalia, confruntata ca si alte tari europene cu o revenire a epidemiei de coronavirus, a decis vineri Parlamentul de la Lisabona, gratie socialistilor aflati la putere si opozitiei de dreapta. Aceasta masura, care va intra…

- Purtarea mastii de protectie pe strada va deveni in curand obligatorie in Portugalia, confruntata ca si alte tari europene cu o revenire a epidemiei de coronavirus, a decis vineri Parlamentul de la Lisabona, gratie socialistilor aflati la putere si opozitiei de dreapta. informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Purtarea mastii de protectie pe strada va deveni in curand obligatorie in Portugalia, confruntata ca si alte tari europene cu o revenire a epidemiei de coronavirus, a decis vineri Parlamentul de la Lisabona, informeaza AFP.

- Portugalia, confruntata, la fel ca alte țari europene, cu o puternica revenire a pandemiei de coronavirus, va impune obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice, conform unei decizii a Parlamentului de la Lisabon, relateaza Agerpres.

- Bulgaria a decis ca purtarea mastii sa devina obligatorie pe strada incepand de joi, in incercarea de a stopa cel de-a doilea val al pandemiei de COVID-19, care pune presiune asupra sistemului medical fragil al tarii, relateaza dpa si AFP, preluate de Agerpres.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, saptamana trecuta, menținerea obligativitații purtarii maștilor de protecție in unele localitați din județ. Obligativitatea a fost instituita in localitațile unde incidența cumulata a cazurilor de imbolnaviri de COVID -19 din ultimele 14 zile a…

- Purtarea maștii pe strada devine obligatorie in tot județul Argeș, anunta autoritațile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis impunerea reguli stricte, ca masura impotriva raspandirii coronavirusului.

- Premierul danez a anuntat, sambata, ca purtarea mastii va fi obligatorie in mijloacele de transport in comun incepand din 22 august, cu scopul de a preveni raspandirea noului coronavirus, anunța news.ro."Masura intra in vigoare peste o saptamana", a declarat Mette Frederiksen, intr-o conferinta…