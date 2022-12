Coronavirus: Provincia chineză­Zhejiang anunţă 1 milion de infectări pe zi Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de Covid-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial, relateaza Reuters, citata de Agerpres. In pofida unei cresteri record a numarului de cazuri de Covid-19 la nivel national, China nu a raportat niciun deces asociat acestei boli in partea sa continentala in ultimele cinci zile, a anuntat Centrul chinezesc pentru prevenirea si controlul bolilor (CDC),… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zhejiang, o mare provincie industriala din China, situata in apropiere de Shanghai, se lupta cu aproximativ un milion de noi infecții zilnice cu COVID-19, un numar care se așteapta sa se dubleze in zilele urmatoare, a declarat duminica guvernul provincial, noteaza Reuters. In ciuda unui numar record…

- Comisia Nationala de Sanatate din China (NHC) a incetat sa mai publice date zilnice despre Covid-19 duminica, pe fondul indoielilor cu privire la fiabilitatea acestora, deoarece infectiile au explodat in urma unei relaxari bruste a restrictiilor dure, relateaza Reuters, conform News.ro. Fii…

- Comisia Nationala pentru Sanatate din China, care functioneaza ca un minister de resort, nu va mai publica datele zilnice despre numarul cazurilor de COVID-19 si cel al deceselor asociate acestei boli, asa cum proceda de la inceputul anului 2020, potrivit unui anunt oficial facut duminica, informeaza…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID 19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- In pofida unei cresteri record a numarului de cazuri de COVID-19 la nivel national, China nu a raportat niciun deces asociat acestei boli in partea sa continentala in ultimele cinci zile, a anuntat Centrul chinezesc pentru prevenirea si controlul bolilor (CDC), duminica, relateaza Reuters, preluat de…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- China a inregistrat, vineri, 35.183 de noi infectii COVID-19, din care 3.474 simptomatice si 31.709 asimptomatice, a declarat, sambata, Comisia Nationala pentru Sanatate, informeaza Reuters, preluat de News.ro . Este un nou numar record de cazuri COVID, pentru a treia zi consecutiv. Excluzand cazurile…