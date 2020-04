Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a facut o rara declaratie luni pentru a le multumi celor implicati in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters.



"In momentul in care ne apropiem de Saptamana Mondiala a Imunizarii, am vrut sa atrag atentia asupra eforturilor vitale si urgente pe care le depun atat de multi pentru a combate pandemia; de catre cei din domeniul medical si stiintific, in universitati si institutii de cercetare, toti uniti in eforturile pentru a ne proteja de COVID-19", a declarat suveranul in varsta de 98 de ani.



