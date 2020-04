Coronavirus: Prim-ministrul norvegian le-a spus copiilor că 'va mai dura până viaţa revine la normal' Prim-ministrul Erna Solberg le-a spus copiilor norvegieni miercuri ca "va mai dura pana viata revine la normal" in tara, la fel ca la altii in Europa, in contextul in care pregateste redeschiderea unor parti ale societatii inchise de epidemia de coronavirus, relateaza Reuters.



Ea a vorbit in a doua conferinta de presa transmisa live la nivel national si tinuta special pentru copii, cu adulti carora nu li se permite sa puna intrebari, de cand a inceput criza. In primul briefing de acest fel pe 16 martie, Solberg le-a spus copiilor ca este normal sa fie speriati de pandemie.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul le-a cerut inca o data britanicilor sa respecte izolarea si sa ramana acasa in ciuda timpului frumos din weekendul de Paste, cu scopul de a limita raspandirea virusului in tara, una dintre cele mai afectate din Europa. Guvernul i-a avertizat joi pe britanici sa se pregateasca de…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a criticat Statele Unite pentru reactia prea lenta la epidemia de coronavirus, intr-un interviu pentru revista Der Spiegel difuzat vineri catre presa, inainte de publicare. Reuters apreciaza ca declaratiile sefului diplomatiei de la Berlin sunt inca un indiciu…

- Norvegia va ridica unele dintre restrictiile impuse pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, a anuntat marti prim-ministrul tarii, Erna Solberg, relateaza Reuters."Impreuna am adus virusul sub control si de aceea putem deschide societatea putin cate putin", a declarat Erna Solberg…

- Imbarcarea primilor pacienti grav afectati de noul coronavirus la bordul unui tren de mare viteza (TGV) dotat cu echipamente speciale medicale, care urmeaza sa-i evacueze din estul Frantei spre spitale din vest, a inceput joi dimineata, operatiune fara precedent in Europa, potrivit AFP, scrie Agerpres.Primii…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab le-a cerut marti concetatenilor sai sa renunte in urmatoarele 30 de zile la orice calatorie in strainatate care nu este necesara, pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus si pentru a nu risca sa ramana blocati in alte tari ca urmare a masurilor…

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus luni copiilor norvegieni ca este OK sa fie speriati in aceste "zile speciale" ale pandemiei de coronavirus, transmite luni Reuters potrivit Agerpres. Tara nordica a invocat starea de urgenta pentru a inchide o paleta larga de institutii publice si private,…

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus luni copiilor norvegieni ca este OK sa fie speriati in aceste "zile speciale" ale pandemiei de coronavirus, transmite luni Reuters. Tara nordica a invocat starea de urgenta pentru a inchide o paleta larga de institutii publice si private, inclusiv scoli si…

- Uniunea Europeana analizeaza masuri de protejare a economiei de impactul epidemiei de coronavirus, au declarat luni oficiali europeni, in timp ce riscul sanitar din Europa a fost ridicat la inalt, in urma raspandirii virusului in majoritatea tarilor din blocul comunitar, transmite Reuters.