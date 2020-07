Stiri pe aceeasi tema

- Italia a cerut miercuri noi masuri de precauție in cazul pasagerilor care calatoresc in Uniunea Europeana din țarile din afara blocului comunitar pentru a preveni raspandirea coronavirusului, anunța Reuters . Italia a suspendat toate zborurile din Bangladesh pentru o saptamana datorita „numarului semnificativ”…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a inregistrat o crestere semnificativa de 16,4% in luna mai 2020, comparativ cu aprilie, statele membre cu cele mai importante cresteri fiind Luxemburg (28,6%), Franta (25,6%), Austria (23,3%), Croatia (21,4%) si Romania (20,1%), arata datele publicate,…

- Premierul ungar Viktor Orban a refuzat joi sa deschida frontierele tarii sale cetatenilor statelor pe care Uniunea Europeana (UE) le-a prezentat drept ”sigure” in privinta covid-19 saptamana aceasta, cu exceptia cetatenilor Serbiei, relateaza Reuters.UE - ale carei frontiere externe au fost…

- Spania le-a cerut marti celorlalte tari din Uniunea Europeana sa introduca reguli comune pentru deschiderea frontierelor si restabilirea liberei circulatii in spatiul Schengen, in contextul ridicarii treptate a restrictiilor nationale impuse pentru incetinirea raspandirii noului coronavirus, transmite…

- Bulgaria, care a inceput sa-si relaxeze masurile de izolare, a anulat interdictia de intrare pentru vizitatorii provenind din Uniunea Europeana si tarile din spatiul Schengen, a anuntat joi Ministerul Sanatatii bulgar intr-un comunicat, citat de Reuters. La mijlocul lunii martie, Bulgaria,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de noi cazuri de infectii cu coronavirus in tarile sarace, in contextul in care multe dintre tarile dezvoltate au trecut deja la masuri de relaxare, transmite Reuters potrivit Agerpres. OMS…

- Ministrii de Finante din zona euro au ajuns vineri la un acord privind acordarea de linii de credit ieftine care pot fi accesate pana la finalul lui 2022 de tarile afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19), au declarat, pentru Reuters, surse din UE care au dorit sa-si pastreze anonimatul potrivit…

- Guvernul ceh a ridicat o interdictie de a calatori in strainatate pentru alte motive decat munca dupa o ameliorare a situatiei privind epidemia de coronavirus, a anuntat joi ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, relateaza Reuters. ''Este posibil sa se calatoreasca in strainatate,…