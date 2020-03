Stiri pe aceeasi tema

- Masurile vizeaza si Biserica Nasterii Domnului, locul in care, potrivit traditiei crestine, s-a nascut Iisus. Inchiderea pe o perioada de 14 zile vine cu doar cateva saptamani inainte de Paste, cand mii de pelerini viziteaza biserica. In cadrul masurilor, toate rezervarile hoteliere pentru turistii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a denuntat miercuri mult-asteptatul raport al ONU privind companiile care au relatii de afaceri in coloniile israeliene din Cisiordania ocupata. In schimb, premierul palestinian Mohammed Shtayyeh a avertizat ca va lua masuri legale internationale impotriva companiilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ”crede in doua suveranitati” in cadrul unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian, afirma el intr-un interviu publicat in editia de vineri a cotidianului Le Figaro, relateaza Reuters.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas urmeaza sa se exprime in fata membrilor Consiliului de Securitate al ONU in 15 zile, pentrua evoca planul de pace propus de Donald Trump, a anuntat ambasadorul palestinian la ONU Riyad Mansour, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Riyad Mansour si-a exprimat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 170, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a respins, marti seara, planul de pace israelo-palestinian conceput de Administratia Donald Trump, anunța MEDIAFAX."Vreau sa le spun lui Donald Trump si Benjamin Netanyahu ca Ierusalimul nu este de vanzare. Niciunul dintre drepturile noastre…

- Guvernatoarea din Porto Rico, Wanda Vazquez, a declarat marti stare de urgenta si a activat Garda Nationala, dupa o serie de cutremure, dintre care unul de o magnitudine de 6,4, cel mai puternic cutremur produs in insula caraibiana din ultimii 102 ani, transmite Reuters.