- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, in varsta de 67 de ani, a anuntat ca a fost infectat cu Covid-19, prezentand simptome usoare, scrie agerpres . „Regret sa va informez ca am fost contaminat cu COVID-19. Simptomele sunt usoare, dar ma aflu deja sub tratament medical”, a anuntat presedintele…

- Guvernul Mexicului a anuntat ca va demara joi vaccinarile impotriva COVID-19, imunizand intr-o prima etapa personalul din domeniul sanitar dupa sosirea primului lot de doze in aceasta tara care se confrunta cu o crestere a numarului de infectari, informeaza Reuters. ''De maine,…

- Febra, frisoane, dureri ale corpului și tuse. Toate simptomele par aceleași pentru raceala, gripa și COVID-19. Cum poți face diferența? In randurile ce urmeaza iți oferim cateva informații care sa te ajute sa ințelegi mai bine semnele, simptomele și tratamentele fiecarei boli.COVID-19COVID-19 este o…

- Adina Alberts s-a infectat cu noul coronavirus in timpul campaniei de testare pentru COVID-19 pe care o are in derulare in mai multe orașe din țara. Medicul a povestit despre intreaga experiența pe retelele de socializare. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI „Am sa va…

- Șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, Florin Dogaru, a fost confirmat cu COVID-19, potrivit Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania. Președintele executiv al Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania SNPR DECUS, Bogdan Banica, a anunțat miercuri pe Facebook ca șeful…