Coronavirus: Preşedintele german cere să se recurgă mai mult la telemuncă pentru a combate răspândirea coronavirusului Seful statului german Franck-Walter Steinmeier a cerut vineri sa se recurga mai mult la telemunca in companii pentru a combate raspandirea bolii COVID -19, in timp ce tara se pregateste pentru un nou val de imbolnaviri, relateaza AFP. ''Trebuie sa reducem contactele in domeniul muncii (...), acest lucru este mai necesar ca niciodata'', a spus Franck-Walter Steinmeier (social-democrat), in cadrul unei intalniri cu partenerii sociali la Berlin. ''Nu este intotdeauna ideal, dar aceasta protejeaza cu siguranta impotriva infectiilor'', a spus el, cerand companiilor ''sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Erdogan s-a vaccinat joi in direct impotriva coronavirusului, o acțiune despre care purtatorul de cuvant al partidului sau AK a afirmat ca este menita sa linișteasca ingrijorarile privind eficacitatea vaccinului, potrivit Reuters . Turcia a inceput joi administrarea vaccinului…

- Peste 25.000 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera si pompieri vor actiona in medie zilnic in perioada Craciunului, numarul angajatilor Ministerului de Interne mobilizati in aceste zile este in crestere cu 4.000 fata de anii trecuti. In echipe mixte cu jandarmi, politisti locali, pompieri si…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a cerut joi Washingtonului sa extinda cu un an tratatul bilateral de dezarmare nucleara New START, pana in februarie 2022, transmite Reuters. Seful statului rus a facut aceasta solicitare in conferinta sa de presa anuala - de aceasta data online in contextul…

- Pentru a doua oara in decursul unui singur an, Florin Cițu, in prezent ministru de Finanțe și nominalizare din partea PNL pentru viitorul prim-ministru, renunța la poziție in favoarea lui Ludovic Orban. Șeful PNL a anunțat din cursul negocierilor de astazi cu partenerii de la USR Plus și UDMR ca o soluție…

- CARAS-SEVERIN – Seful social-democratilor caraseni a multumit pentru rezultate si spera ca PSD va avea trei parlamentari! „Le multumesc tuturor carasenilor care s-au prezentat la vot, celor care au votat PSD. Le multumesc colegilor din partid, primarilor fara de care nu am fi putut obtine acest scor.…

- Președintele ales, democratul Joe Biden a declarat intr-un interviu cu CNN ca se va vaccina impotriva Covid-19, tot in public, cind va recomanda doctorul Anthony Fauci, șeful Centrului pentru Prevenirea și Combaterea Bolilor. Fauci a fost intre timp chemat sa faca parte din echipa noului președinte…

- Șeful IPJ Alba, Florin Dogaru, a fost confirmat cu Covid-19, potrivit Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania.Președintele executiv al Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania SNPR DECUS, Bogdan Banica, a anunțat miercuri pe Facebook ca șeful IPJ Alba, comisarul-șef Florin…

- „La fel cum in Franta unii spun ‘nu cumparati produsele turcesti’, ma adresez acum natiunii mele: in special, nu dati atentie produselor frantuzesti, nu le cumparati!”, a declarat Erdogan intr-un discurs virulent la Ankara, potrivit Agerpres. Nicușor Dan a fost in sfarșit validat la Primaria Capitalei.…