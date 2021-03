Coronavirus: Preşedintele Franţei anunţă închiderea şcolilor pentru trei săpătmâni Franta va inchide scolile la nivel national pentru trei saptamani ca urmare a cresterii numarului de cazuri de infectie cu noul coronavirus, a anuntat, miercuri seara, presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Va fi o saptamana de invatamant la distanta, urmata de o vacanta de primavara de doua saptamani. Este pentru prima data in acest an scolar cand scolile vor fi inchise in Franta. Restrictii pentru rezidenti si centre comerciale care se aplica deja in multe zone ale tarii vor fi, de asemenea, extinse in intreaga tara. Situatia Frantei s-a inrautatit in ultimele saptamani, unitatile de terapie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

