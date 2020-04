Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din Germania au preluat 113 pacienti infectati cu noul coronavirus din state partenere din Uniunea Europeana, informeaza DPA potrivit Agerpres. Dintre pacienti, 85 provin din Franta, 26 din Italia si doi din Olanda, a declarat Ministerul german de Externe pentru DPA.Unii dintre…

- Ultimul bilant din Italia arata sinistru. Serviciul de Protectie Civila a anuntat, marti seara, ca bilantul epidemic este de 12.428 de morti, cu 837 de decese in plus fata de luni, iar numarul total de cazuri de coronavirus a ajuns la 105.792, informeaza publicatiile La Repubblica si La Stampa, citate…

- Sistemul de sanatate al Germaniei s-ar putea confrunta cu dificultati similare celor experimentate de Italia daca epidemia de coronavirus din tara se va inrautati, a declarat duminica pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) seful Institutului Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, citat de Reuters,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat suspendarea oricarei activitati economice neesentiale timp de cel putin doua saptamani, dupa ce in ultimele 24 de ore Spania a inregistrat un record de 832 de decese provocate de noul coronavirus, astfel ca totalul acestora a ajuns la 5.690, relateaza AFP,…

- Acesta este principalul mesaj pe care l-a transmis astazi premierul Pedro Sanchez președinților regionali, in cadrul celei de-a doua videoconferințe susținute de la intrarea in vigoare a starii deurgența."Ne aflam intr-un moment foarte critic și urmeaza zile foarte dure. Temerea este ca s-ar putea…

- Germania are o rata a mortalitatii cauzate de COVID-19 de doar 0,2%, chiar daca are 16.626 de cazuri confirmate pozitiv, conform The Sun, citat de DCnews. Prin comparație, Italia are o mortalitate de 7,9%, iar Marea Britanie 3,7%. Un posibil atuu al germanilor ar putea fi sistemul sanitar…

- Numarul total de decese in China continentala (cu exceptia Hong Kongului si Macao) a crescut la 2.744 de la declansarea epidemiei in tara, in decembrie, potrivit Comisiei nationale pentru sanatate. In acelasi timp, in Europa, primul caz de imbolnavire cu coronavirus a fost confirmat in Norvegia,…