Peste 200 de sanctiuni in valoare de 17.500 de lei au fost aplicate in urma cu o zi in Ilfov pentru nerespectarea normelor de protectie sanitara, precizeaza luni Institutia Prefectului. Cele 270 de sanctiuni contraventionale au fost date in temeiul Legii nr. 55/2020 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala si pentru nerespectarea interdictiilor privind deplasarea/libera circulatie, arata luni sursa citata. Pe fondul numarului crescut de infectari cu virusul SARS-CoV-2, echipele mixte de control formate din reprezentantii Grupei de coordonare a masurilor de combatere a COVID-19 la…