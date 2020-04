Frontierele Poloniei raman inchise pana in 3 mai, iar guvernul va prelungi inchiderea scolilor si a firmelor, a anuntat joi premierul Mateusz Morawiecki, citat de Reuters. El a justificat masurile prin necesitatea de a limita extinderea epidemiei de COVID-19.



Firmele din Polonia vor fi inchise pana in 19 aprilie, iar restrictiile pentru scoli si pentru transporturile feroviare si aeriene vor ramane in vigoare inca doua saptamani dupa aceasta data, a precizat Morawiecki. Examenele scolare vor fi amanate din cauza crizei coronavirusului.



Se mentin si limitele pentru serviciile…