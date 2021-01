Coronavirus: Pictorul spaniol Manuel Salinas, punct de reper al artei abstracte, a murit de COVID-19 Pictorul spaniol Manuel Salinas, punct de reper al artei abstracte care a expus in numeroase tari ale lumii printre care si Romania, a murit sambata la Sevilia la varsta de 80 de ani de complicatii asociate bolii COVID-19, au informat EFE surse apropiate familiei artisului.



Nascut la Sevilia in 1940, Salinas a fost un pionier autodidact al artei abstracte; din 1962, el a realizat peste 80 de expozitii internationale in tari ca Mexic, Columbia, Venezuela, Portugalia, SUA, Japonia, India, Germania, Franta, Bulgaria, Suedia, Maroc sau Romania.



Opera sa face parte din colectii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pictorul spaniol Manuel Salinas, punct de reper al artei abstracte care a expus in numeroase tari ale lumii printre care si Romania, a murit sambata la Sevilla la varsta de 80 de ani de complicatii asociate bolii COVID-19, au informat EFE surse apropiate familiei artisului. Nascut la Sevilla…

- Comisia Europeana a publicat vineri Raportul anual privind mobilitatea intracomunitara a fortei de munca, in care se arata ca aproape jumatate (46%) dintre toate persoanele cu varsta activa din UE care au plecat la munca in alte tari isi au resedinta in Germania sau Marea Britanie, si inca 28% in…

- Nationala Romaniei va incheia anul 2020 pe locul 37 in ierarhia Federatiei Internationale de Fotbal ( FIFA ), data publicitatii joi. Romania a reusit sa incheie anul pe acelasi loc pe care l-a inceput. Clasamentul anuntat joi nu are nicio modificare fata de luna trecuta in top 100. Belgia va ocupa primul…

- Energia eoliana a asigurat marți 27% (37 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe primul loc in Europa, unde turbinele eoliene au asigurat 10,4% din consum, coform datelor Wind Europe. Clasamentul este competat de Belgia - 26%, Spania – 24%. Portugalia – 21%, Grecia…

- Cu cheltuieli pentru sanatate de 580 de euro de locuitor, Romania este pe ultimul lor din Uniunea Europeana, devansata de Bulgaria (590 de euro), intr-un clasament condus de Danemarca (5.260 euro), Luxemburg (5.220 euro) și Suedia (5.040 euro), arata datele Eurostat. Datele sunt valabile pentru anul…

- Energia eoliana a asigurat marți 27% (37 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe primul loc in Europa, unde turbinele eoliene au asigurat 10,4% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit Mediafax. Clasamentul este competat de Belgia - 26%, Spania – 24%.…

- Economiile din G20, cele mai dezvoltate ale lumii, au anunțat pana acum programe de ajutor financiar pentru redresarea economica in valoare totala de 11.000 miliarde dolari. Pandemia de COVID-19 a afectat aproape toate statele lumii, iar restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii…

- ”Membrii G20 au adoptat masuri imediate si exceptionale pentru a raspunde impoctului pandemiei, inclusiv prin implementarea unor masuri fiscale, monetare si de stabilitate financiara fara precedent”, se arata intr-un comunicat. Cheltuielile totale efectuate pana in prezent reprezinta mai mult de doua…