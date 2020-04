Stiri pe aceeasi tema

- Industria auto traverseaza in prezent o perioada dificila din cauza pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, care a determinat inchiderea celor mai multe uzine din Europa și Statele Unite. In acest context, organizatorii Salonului Auto de la Paris, care urma sa aiba loc in perioada 1-11 octombrie, au anunțat…

- Guvernul francez a decis sa prelungeasca pentru doua saptamani, incepand de marti si pana la 15 aprilie, interdictia de a iesi din casa pentru populatie. Premierul Edouard Philippe a preciza ca si aceasta perioada ar putea fi extinsa. Franta a instituit izolarea generala la domiciliu pentru intreaga…

- Medicul echipei de hochei pe gheata Jokers de Cergy-Pontoise, lider in divizia a doua a campionatului Frantei, a fost rapus de coronavirus, scrie L'Equipe, potrivit Agerpres.Sami Reda a murit in noaptea de joi spre vineri, dupa ce marti a fost internat la reanimare, a anuntat Jokers de Cergy-Pontoise.…

- Imbarcarea primilor pacienti grav afectati de noul coronavirus la bordul unui tren de mare viteza (TGV) dotat cu echipamente speciale medicale, care urmeaza sa-i evacueze din estul Frantei spre spitale din vest, a inceput joi dimineata, operatiune fara precedent in Europa, potrivit AFP, scrie Agerpres.Primii…

- China a trimis miercuri un prim avion cu masti, manusi si alte echipamente de protectie pentru Franta, pentru a combate pandemia de COVID-19, si va mai trimite inca unul joi, a anuntat ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian, potrivit AFP. ‘In urma cu o luna, cand aceasta criza s-a declansat…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, a carui tara este in prima linie in epidemia cauzata de noul coronavirus, se afla de 15 zile ''in deplasare privata'' la Chateauneuf-Grasse, in sud-estul Frantei, a anuntat primarul acestei comune, Emmanuel Delmotte, transmite AFP. …

- Franta are trei cazuri de contaminare cu coronavirus identificate in Adunarea Nationala: un angajat si doi deputati, a anuntat sambata presedintia camerei inferioare a Parlamentului. Doua cazuri confirmate au fost anuntate joi, un lucrator la un snack-bar care functioneaza in sediul Adunarii…

- Doi parlamentari din Adunarea Naționala a Franței sunt confirmați ca purtatori de COVID 19. Franța este dupa Italia țara cu cele mai multe cazuri de contaminare, cu 716 confirmate și 11 decese din cauza...