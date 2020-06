Coronavirus: Muntenegru reintroduce restricţii după o creştere a numărului de contaminări La o luna dupa ce s-a declarat tara libera de coronavirus, Muntenegru a reintrodus joi seara restrictii impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, printre care interzicerea organizarii de evenimente sportive si de mitinguri politice in aer liber, in incercarea de a tine sub control o crestere a numarului de cazuri, informeaza vineri Reuters Intr-o declaratie, organismul la nivel national responsabil pentru raspunsul la noul coronavirus a interzis, de asemenea, intrunirile religioase in afara lacasurilor de cult. "Inmormantarile vor fi efectuate exclusiv in cercul familiei", a adaugat acesta. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o luna dupa ce s-a declarat tara libera de coronavirus, Muntenegru a reintrodus joi seara restrictii impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, printre care interzicerea organizarii de evenimente sportive si de mitinguri politice in aer liber, in incercarea de a tine sub control o crestere a numarului…

- Autoritațile bulgare au impus luni cetatenilor sa poarte din nou masti de protectie in toate spatiile publice inchise, dupa ce țara a inregistrat cea mai mare crestere saptamanala a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Autoritațile au facut publice, joi, date actualizate cu privire la situația cazurilor confirmate de coronavirus la nivel național. Cifre care la care se uita cu atenție romanii care spera sa vada ca oficialii pregatesc, de la 15 iunie, noi masuri de relaxare a restricțiilor impuse in lupta contra noului…

- Autoritațile au anunțat, joi, cifrele actualizate cu privire la situația cazurilor de coronavirus la nivel național. “Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919…

- Autoritatile israeliene au anuntat ca au inregistrat o "crestere neobisnuita" a numarul zilnic de cazuri noi de COVID-19 vineri, informeaza DPA. Ministerul Sanatatii a informat ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 64 de cazuri noi de COVID-19, un numar semnificativ mai mare decat cifra zilnica…

- Autoritatile din Coreea de Sud au avertizat ca ar putea reimpune masuri stricte privind distantarea sociala dupa ce in tara a fost inregistrata o crestere a numarului de contaminari cu noul coronavirus.

- In Italia, din 584 de noi cazuri depistate miercuri, majoritatea au fost in Lombardia, cu 384 de noi noi cazuri active, 65% dintre noile contaminari de miercuri, anunța news.ro.Numarul total al persoanelor care au contractat virusul de la inceputul epidemiei este de 231.139. Citește…

- Germania a inregistrat o usoara crestere a numarului de noi contaminari cu noul coronavirus in 24 de ore - dupa o scadere timp de patru zile -, a anuntat marti Institutul de boli infectioase Robert Koch, insarcinat cu lupta impotriva covid-19, relateaza Reuters, potrivit news.ro.In total,…