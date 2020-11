Cancelarul Angela Merkel a insistat duminica aceasta ca este important sa fie mentinute unele dintre restrictiile antiepidemice in Germania pana cand intre 60% si 70% din populatie va avea imunitate la SARS-CoV2, transmite EFE. Intr-o inregistrare video in care raspunde la intrebarile cetatenilor cu prilejul zilelor portilor deschise la guvernul german, Merkel a recunoscut ca unele dintre masurile introduse in noiembrie sunt "amare si dure", dar necesare pentru a tine sub control pandemia. "Stim de la alte epidemii ca virusul a fost mai mult sau mai putin invins cand intre 60% sau 70% din populatie…