Coronavirus Marea Britanie: Johnson este somat să găsească un plan de ieșire din COVID Într-o scrisoare adresata șefului guvernului, 55 de deputați conservatori solicita o foaie de parcurs pentru sfârșitul închiderii si pentru ajutarea regiunilor cel mai afectate de epidemie, potrivit Liberation, citat de Rador.



Dupa "zidul roșu" laburist, furia "zidului albastru" conservator. În Anglia, orașele din nord sunt la rândul lor plasate sub cele mai stricte restricții pentru a opri pandemia COVID-19. De miercuri, au fost înregistrate aproape 22.000 de cazuri și mai mult de jumatate din cele 367 de decese au vizat aceasta parte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

