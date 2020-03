Coronavirus: Maduro anunţă o ''carantină totală'' în Venezuela Presedintele Nicolas Maduro a decretat luni "carantina totala" in Venezuela pentru a lupta impotriva coronavirusului care a infectat 33 de persoane in tara pana in prezent, fara sa se inregistreze vreun deces, noteaza AFP.



"Cu incepere de marti (...), Venezuela va intra in carantina totala", a declarat Nicolas Maduro la posturile de radio si televiziune, precizand ca aceasta "masura drastica necesara" se va aplica "intregii tari".



"Vor fi suspendate activitatile profesionale, cu exceptia celor legate de distributia alimentara, securitatea politieneasca si militara, precum"

Sursa articol si foto: agerpres.ro

