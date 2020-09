Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel marti la concetatenii sai sa fie ''mai vigilenti'' in viata lor privata in ceea ce priveste prevenirea contaminarii cu noul coronavirus si respectarea regulilor de distantare, relateaza AFP. "Nu trebuie sa ne destindem in momentele de viata privata pentru ca adesea chiar in aceste sarbatori, in momentele familiale, se produc contaminarile", a declarat seful statului francez cu prilejul unei deplasari la Auvergne, in centrul tarii. Aceste momente de destindere "sunt ceva normal", a spus totusi Macron, facand apel la "responsabilizare,…