Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson le-a cerut britanicilor sa stea acasa si le-a transmis, intr-o scrisoare facuta publica de Downing Street, ca vor fi luate masuri si mai stricte in lupta impotriva coronavirusului, informeaza duminica dpa, citata de Agerpres. "Este important pentru mine sa va spun…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a cerut britanicilor sa stea acasa si le-a transmis, intr-o scrisoare facuta publica de Downing Street, ca vor fi luate masuri si mai stricte in lupta impotriva coronavirusului, informeaza duminica DPA, citata de Mediafax.

- Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus și se va auto-izola in Downing Street. El are simptome ușoare și va fi in continuare responsabil de gestionarea crizei de catre guvern, a confirmat un purtator de cuvant al guvernului. „Dupa ce ieri s-a confruntat cu simptome…

- E bucurie fara margini in Marea Britanie. Premierul britanic Boris Johnson si iubita sa Carrie Symonds au anuntat sambata ca asteapta un copil si ca se vor casatori, relateaza AFP."Premierul si domnisoara Symonds sunt foarte fericiti sa isi anunte logodna si ca asteapta un copil la inceputul…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a reiterat, joi, sustinerea pentru planul de pace elaborat de Administratia Donald Trump pentru solutionarea conflictului israelo-palestinian, potrivit Mediafax. Boris Johnson a discutat telefonic cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Premierul…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat pe presedintele rus Vladimir Putin, in prima lor intalnire, ca pozitia Regatului Unit cu privire la cazul Skripal ”nu s-a schimbat” si l-a somat ”sa nu repete un asemenea atac” pe teritoriul britanic, relateaza AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson a convenit cu seful guvernului irakian, Adel Abdul Mahdi, intr-o discutie telefonica purtata luni, asupra necesitatii dezescaladarii tensiunilor in regiunea Orientului Mijlociu, transmite Reuters, citand un comunicat de presa difuzat de Downing Street. Convorbirea telefonica…

- Premierul britanic Boris Johnson a convenit cu seful guvernului irakian, Adel Abdul Mahdi, intr-o discutie telefonica purtata luni, asupra necesitatii dezescaladarii tensiunilor in regiunea Orientului Mijlociu, transmite Reuters, citand un comunicat de presa difuzat de Downing Street.