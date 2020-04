Sefa opozitiei peruane, Keiko Fujimori, in arest preventiv pentru un scandal de coruptie, a cerut luni ca tatal sau, fostul presedinte Alberto Fujimori, 81 de ani, si el dupa gratii, sa poata iesi din inchisoare din cauza riscurilor legate de pandemia de coronavirus, relateaza AFP. "Solicit ca un 'habeas corpus' sa fie depus in favoarea tatalui meu si, in acelasi timp, ca autoritatile sa evalueze orice alternativa legala care i-ar permite sa paraseasca inchisoarea in care se afla", a scris cea mai mare dintre copiii Fujimori intr-un mesaj postat pe retelele sociale. Alberto Fujimori (1990-2000)…