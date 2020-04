Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru japonez Shinzo Abe a declarat ca țara se afla intr-un stadiu critic in abordarea infecțiilor cu coronavirus, dar nu intr-un punct care sa declare o stare de urgența. El a spus ca Japonia a reușit sa țina grupurile sub control urmand cu atenție caile de infecție. Dar strategia inițiala…

- Potrivit directorului general al Departamentului francez al Sanatatii Jerome Salomon, 15.732 de pacienti sunt spitalizati dintre care 3.787 la Terapie Intensiva, adica un nou aflux de 412 de persoane intr-o singura zi. Premierul francez Edouard Philippe a anuntat vineri o prelungire a izolarii - cu…

- CORONAVIRUS. Viorel Moldovan (47 de ani), antrenorul Chindiei Targoviște, a vorbit despre pandemia de COVID-19 care a oprit Liga 1 pe termen nedeterminat. Tehnicianul penultimei clasate din play-out e sceptic in ceea ce privește șansele ca fotbalul sa mai fie reluat in Romania in aceasta primavara.…

- Cat au donat brandurile de lux pentru a ajuta lupta contra COVID-19 In plina criza la nivel mondial cauzata de pandemia de Coronavirus, multe branduri internationale de lux s-au mobilizat si au facut donatii importante. Grupul LVMH, compania mama a unor branduri celebre precum Dior sau Louis Vuitton,…

- Japonia continua pregatirile pentru Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, a afirmat sambata premierul Shinzo Abe, in ciuda ingrijorarilor exprimate in lumea intreaga in legatura cu desfasurarea competitiei, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters. Abe si guvernul sau sunt hotarati ca pregatirile…

- Tara vest-africana Ghana a confirmat joi primul caz de infectie cu noul coronavirus, devenind al 13-lea stat african afectat de pandemie. Kenya si Congo au anuntat vineri primul si respectiv al doilea caz de COVID-19, conform digi24.ro. Ministrul sanatatii ghanez, Kwaku Agyeman-Manu, a declarat intr-un…

- Franta a raportat miercuri dimineata al doilea deces cauzat de Covid-19, iar Grecia a anuntat primul caz de infectare, in contextul in care virusul din China s-a raspandit in 35 de tari europene.

- Numarul mortilor provocate in China continentala de noul coronavirus se apropia duminica de 1.700, in timp ce primul deces in afara Asiei a fost raportat in Franta, relateaza AFP. Potrivit primului bilant difuzat duminica de autoritatile chineze, pneumonia virala Covid-19 a provocat moartea a 1.665…