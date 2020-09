Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare italiene au anuntat, vineri, 1.733 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus pentru 24 de ore. Italia nu mai anuntase un numar atat de ridicat de infectii de la inceputul lunii mai.

- Venezuela a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de cazuri de contaminare cu coronavirus in 24 de ore, a anuntat marti guvernul, potrivit Agerpres. Jorge Rodriguez, ministrul comunicatiilor si informatiilor, a precizat ca de luni pana marti s-au inregistrataproximativ 1.138 de noi cazuri de contaminare…

- Alte 206 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 5 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sint de import (Turcia-1, Federatia Rusa-1, Italia-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 23 034 cazuri. Total…

- Calatorii care sosesc in aeroporturile din Berlin provenind din tari cu risc inalt de contaminare cu SARS-CoV-2 vor fi testati pentru coronavirus incepand de saptamana viitoare, a declarat joi primarul Berlinului, Michael Mueller, citat de dpa. ‘Am avut discutii in ultima saptamana cu companiile aeriene…

- Dr. Nicoleta Dumitrean, medic UPU – SMURD și fost pacient COVID, a fost prezenta in studioul Bistrițeanul LIVE și a povestit despre experiența traumatizanta prin care a trecut ca pacient infectat cu coronavirus. Aceasta a explicat cum a luat virusul și cum a ajuns sa doneze plasma pentru a vindeca pacienții…

- In județul Constanța au fost testate, de la inceputul crizei de COVID-19, doar 13.567 de teste. Cifra nu este una imbucuratoare avand in vedere ca județul a fost și centru inițial de primire a pacienților (adica testa multe persoane și județele vecine), dar și centrul de carantina pentru romanii repatriați…

- In prima parte a acestui material, am prezentat opiniile unor medici de peste Prut, inclusiv a lui Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, și a lui Gheorghe Borcean, președinte al Colegiului Medicilor din Romania, care dadeau de ințeles ca marea majoritate a persoanelor decedate…

- Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca totalul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut cu 164, in timp ce oficialii italieni au raportat 270 de noi cazuri depistate in ultimele 24 de ore.Citește și: Lovitura de teatru in PSD: Frans Timmermans se va implica in campaniile electorale…