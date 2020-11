Coronavirus: Iranul plănuieşte un lockdown pe termen nedefinit Iranul planuieste sa intre intr-o noua faza a masurilor anti-coronavirus, cu un lockdown strict si pe termen nedefinit la nivelul intregii tarii, in incercarea de a limita raspandirea puternica a pandemiei, relateaza DPA. "Aceste masuri de izolare vor intra in vigoare la 21 noiembrie si sunt necesare pentru a salva vieti", a spus sambata presedintele Hassan Rouhani intr-un discurs televizat. Restrictiile asupra vietii publice vor continua pe termen nedefinit, pana cand numarul de noi cazuri de infectari cu coronavirus si cel al deceselor vor scadea, a adaugat el. "Oamenii trebuie sa accepte realitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul planuieste sa intre intr-o noua faza a masurilor anti-coronavirus, cu un lockdown strict si pe termen nedefinit la nivelul intregii tarii, in incercarea de a limita raspandirea puternica a pandemiei, relateaza DPA.

- Vicepremierul Raluca Turcan a acuzat sambata PSD de ipocrizie, explicand ca, in timpul primului lockdown, liderii social-democrati atacau Guvernul pe motiv ca tineau oamenii inchisi in case, „iar azi reproseaza aceluiasi guvern ca a intarziat prea mult cu adoptarea restrictiilor”. Aceasta mai acuza…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu acuza Guvernul Orban, ca prin organizarea alegerilor parlamentare la termen, suspenda in acest fel dreptul la vot al romanilor din Diaspora, intrucat mai multe tari din Europa urmeaza sa introduca lockdown, fiind astfel imposibil organizarea sectiilor de votare…

- Spre deosebire de optimismul de la Bucuresti, Europa este ingrijorata si pare ca se indreapta catre o carantina totala. Mai multe tari iau in calcul cele mai dure restrictii, in pofida valului de nemultumire. The post Europa se inchide țara dupa țara. Restricțiile au scos oamenii in strada in Italia…

- Mii de persoane au ieșit in strada, sambata, la Londra, pentru a protesta impotriva restricțiilor impuse de autoritați pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Forțele de ordine britanice au efectuat mai multe arestari, informeaza Metro. Oamenii au cerut „libertate” și incetarea restricțiilor impuse…

- S-ar putea sa existe un impact psihologic uriaș asupra persoanelor care se confrunta cu Covid-19 pe termen lung, se arata in raportul Institutului Național pentru Cercetari in Sanatate. In urma unui studiu realizat cu membri ai unui grup de sprijin de pe Facebook, care s-au confruntat cu "Covid…

- Raed Arafat iți spune ca lista restricțiilor s-ar putea modifica oricand. Totul depinde de numarul de imbolnaviri. „Unicul mod sa oprim aceasta creștere este prin aplicarea regulilor de baza de protecție și de prevenire enunțate inainte. De asta depinde. Teama noastra ramane sa avem o suprasolicitare…

- Ministerul Sanatatii de la Teheran a anuntat astazi ca numarul de decese dupa infectarea cu coronavirus in Iran a depasit 25.000. In ultimele 30 de zile s-au inregistrat 80.000 de cazuri noi si 5.000 de morti. Totalurile au ajuns la 436.319 cazuri, dintre care 25.015 mortale, conform datelor preluate…