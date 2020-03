Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in exercițiu, Ludovic Orban, a participat astazi la o videoconferința cu omologi din Italia, Bulgaria, Cipru, Austria, Slovacia, Ungaria și Israel pe tema situației provocate de noul coronavirus (COVID-19). Videoconferinta pe tema COVID-19 Prim-ministrul a prezentat masurile de prevenție luate…

- Premierul in exercițiu, Ludovic Orban, a participat astazi la o videoconferința cu omologi din Italia, Bulgaria, Cipru, Austria, Croația și Israel, pe tema situației provocate de noul coronavirus (COVID-19). Prim-ministrul a prezentat masurile de prevenție luate de autoritațile romane pentru prevenirea…

- Italia a inregistrat 36 de noi deecese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP.

- Nicola Zingaretti, presedintele Partidului Democrat (PD), aflat la guvernare in Italia, a fost diagnosticat cu Covid-19, devenind primul lider politic important din Europa care este afectat de noul coronavirus, scrie DPA.

- Trei persoane din județul Bistrița-Nasaud, care au calatorit cu același autocar in care s-a aflat și barbatul de 71 de ani din Suceava infectat cu coronavirus, au fost și ele testate, rezultatele in cazul lor fiind negative, potrivit informațiilor date publicitații vineri seara de Instituția Prefectului…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020. Mai exact, barbatul a calatorit cu femeia de 38 de ani in…

- Insa, un expert al Organizației Mondiale a Sanatații a sugerat ca acesta nu pare sa fie cazul real. Bruce Aylward, care a condus o misiune internaționala in China pentru a afla despre virus și raspunsul Chinei la acest fenomen, a spus ca specialiștii nu au vazut acele cazuri de vindecare sau cele…