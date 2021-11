Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 8 noiembrie, la 1.711.137. La ora 11.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul COVID provizoriu cu noile cazuri de imbolnaviri și numarul actualizat de decese, urmand ca bilanțul detaliat sa fie transmis de autoritați in jurul orei 13.00. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 4.255 de cazuri noi, depistate in 25.935 de teste. Conform bilanțului anunțat luni, in unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 18.849.…