Coronavirus în România, 7 martie. Număr ridicat de pacienți COVID la Terapie Intensivă Romania a ajuns la 824.995 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.064 noi imbolnaviri, depistate in 34.045 de teste.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Romania se apropie de pragul de 21.000 de decese provocate de COVID. Cel mai recent bilanț arata 69 de noi decese, numar care urca totalul victimelor facute de pandemia de coronavirus in Romania la 20.854. 9.306 pacienți cu COVID se afla in prezent internați in spitalele din Romania,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

