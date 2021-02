Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la 715.438 de cazuri de COVID, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 2.877 de noi imbolnaviri , dupa efectuarea a 29.082 de teste. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Bilantul…

- Romania a ajuns la 711.010 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.816 noi imbolnaviri.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai noi bilanț…

- Romania a ajuns la 709.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate 2.719 cazuri noi. In jurul orei 13.00, autoritațile transmit un nou bilanț actualizat cu numarul de cazuri noi de COVID și cel al deceselor, cat și situația pe județe. Cel…

- Romania a ajuns la 671.284 de cazuri de coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 3.082 de noi imbolnaviri. Autoritatile au anuntat si decesul a 62 de persoane infectate cu SARS-CoV-2.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat…

- Romania a ajuns la 668.202 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la debutul pandemiei de coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.403 cazuri noi, detectate in 28.319 teste. In prezent, peste 8.500 de romani sunt internati cu COVID-19.Laora 13:00, Grupul de Comunicare…

- Romania a depașit 615.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 2.049 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Numarul deceselor a depașit 15.200, de la debutul pandemiei.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- Ultima raportare a adus 5.697 de cazuri noi de COVID-19, depistate in 28.281 de teste. Totodata, au fost anunțate 107 noi decese, iar la Terapie Intensiva, un numar extrem de ridicat de pacienți cu forme severe ale bolii: 1.297.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de…

- Romania se apropie de 335.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 10.142 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 8.510 persoane.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,…