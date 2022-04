Autoritațile au anunțat, in cel mai recent bilanț, 1.063 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri și numarul actualizat de decese. De la ultima informare transmisa de autoritați au fost inregistrate 1.063 de cazuri noi, depistate dupa efectuarea a 19.828 de teste. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 1.367, cu 72 mai puțin fața de ziua anterioara. La ATI sunt internate 229 de persoane. 19 decese au fost raportate la ultima informare.…