Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 13 martie, la 855.326. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 4.964 de cazuri noi, depistate in peste 54.000 de teste, PCR și antigen. In total, pe teritoriul intregii țari au fost efectuate pana acum 6.312.856 de teste RT-PCR și 428.904 teste rapide antigenice. Numarul pacienților de la Terapie Intensiva ramane foarte ridicat:…