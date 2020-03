Stiri pe aceeasi tema

- Italia va inchide zone mari din nordul tarii pentru a lupta impotriva propagarii epidemiei de coronavirus, a anuntat, duminica dimineata, premierul Giuseppe Conte.Vezi și: Medic infecționist trage un semnal de alarma: Coronavirusul va ramane in circulație Regiunile vizate sunt Lombardia…

- In Italia – tara europeana cea mai grav afectata de noul coronavirus, Guvernul a decis sa inchida 11 mari zone, inclusiv intreaga regiune Lombardia. Noul decret aprobat in aceasta noapte de guvernul de la Roma prevede interzicerea intrarii si iesirii din intreaga regiune Lombardia si din provinciile…

- Epidemia de coronavirus a patruns in Europa, Italia fiind una dintre cele mai afectate țari. Statele Unite au inregistrat tot mai multe cazuri in ultimele saptamani, iar masurile de precauție pentru a stopa raspandirea bolii par sa fie limitate. Numarul de teste se epui

- Conducerea DSP Prahova a anunțat ca pana luni dimineața, la ora 8.00, masura monitorizarii la domiciliu fusese luata in cazul a 537 de locuitori ai județului. Masura se aplica in cazul celor care au calatorit in zonele afectate de epidemie, care au intrat in contact cu persoane de acolo, dar…

- Pasagerii care asteptau sa se imbarce marti seara de pe aeroportul din Bologna au fost anuntati, prin mesaje trimise pe telefoanele lor mobile, ca aeronava care trebuia sa-i aduca la Craiova este cea in care a calatorit barbatul de 71 de ani din zona Rimini, confirmat marti cu coronavirus. Zborul a…

- „Pana acum, in Romania nu s-a inregistrat niciun caz de infecție cu coronavirus, iar daca vor fi cazuri, o sa le ținem sub control, fara discuție”, spune Adrian Marinescu, medic specialist in boli infecțioase la Institutul Matei Balș din București. intr-un interviu pentru HotNews .„In Romania s-au…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost înregistrate pâna în prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza Mediafax…

- Peste 560 de decese au fost provocate de coronavirus, iar numarul imbolnavirilor a depasit 28.000, conform CNN. Aproape 2.000 de turisti sunt in carantina si testati pentru coronavirus pe o nava de croaziera in Hong Kong, dupa ce mai multi membri ai echipajului au raportat simptome asociate bolii,…