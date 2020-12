Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Medic italian, avertisment asupra pandemiei de coronavirus: “Vom trai cu virusul Sars-Cov-2 pe tot parcursul anului 2021″ Un medic italian susține ca suntem departe de sfarsitul pandemiei actuale, și in consecința “Vom trai cu virusul Sars-Cov-2 pe tot parcursul anului 2021. Singura arma…

- Italia a trecut din nou astazi de 30.000 de cazuri noi de coronavirus pe zi. S-au inregistrat și 352 decese in ultimele 24 de ore. Cel puțin 790.377 de persoane s-au infectat in Italia, de la inceputul epidemiei. Fața de marți, sunt 30.550 de cazuri noi, potrivit HotNews. Italia inregistreaza in total…

- Concentrarea resurselor financiare și medicale aproape exclusiv pentru combaterea pandemiei de Coronavirus, dar și panica indusa de retorica guvernamentala și de mass-media care a indepartat populația de spitale, au facut mai multe victime decat Covid-19 in primele 6 luni de pandemie. Situația s-a agravat…

- Atat mama cat si copilul au fost testati pozitiv saptamana trecuta, dupa ce au ajuns cu alte probeme de sanatate la un spital din Palermo, Sicilia. In timp ce bebelusul beneficia de tratament din partea medicilor, mama a fugit din spital.

- Președintele Americii a spus ca Barron a avut virusul „aproximativ doua secunde” si ca adolescentul l-a impresionat cu recuperarea sa. „Barron Trump a avut Covid-19, virusul Chinei. Are 20 de nume diferite, dar pentru mine Corona inseamna Italia. China este China și a venit din China, așa…

- Inca 1121 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in țara noastra. Dintre acestea, cinci cazuri sunt de import (Turcia-2, Olanda-1, Ucraina-1, Italia-1).Astfel, bilanțul imbolnavirilor cu COVID-19 in Republica Moldova a ajuns la 59 915 de cazuri.

- Astazi, in R. Moldova au fost inregistrate 1062 cazuri noi de coronavirus. Din numarul total de cazuri noi, 12 sint de import. Trei - Germania, 2 - Rusia, 2 - Romania, 2 - Turcia, 2 - Ucraina, 1 - Italia. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 3565 de teste, anunța ministerul Sanatații.

- Italia se pregateste de introducerea unor noi restrictii anti-coronavirus. O propunere privind prelungirea starii de urgenta va fi dezbatuta saptamana viitoare in Parlament.Pe fondul cresterii numarului de contaminari cu noul coronavirus, care a depasit pragul de 2.