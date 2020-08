Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii Lufthansa au votat planul de salvare de noua miliarde de euro, convenit cu guvernul german Actionarii companiei aeriene Lufthansa au votat, joi, in favoarea unui plan de salvare in valoare de noua miliarde de euro convenit cu guvernul german, eliminand astfel ultimul obstacol care statea…

- "Odata cu masurile de relaxare, chiar daca noi le-am luat intr-o cadenta bine gandita, pas cu pas, treptat, numarul interactiunilor intre oameni a crescut semnificativ si riscul de transmitere in comunitate a crescut semnificativ. Personal, urmaresc cu atentie evolutia cazurilor, indemn oamenii sa…

- China se teme de un al doilea val de coronavirus, dar situația este ingrijoratoare și in Europa. Sute de locuințe din Capitala Germaniei au fost puse sub carantina, scrie Euronews. Masura vizeaza 369 de locuințe din cartierul Neukolln, din Berlin, unde au fost depistate zeci de cazuri de coronavirus.…

- Guvernul german a anuntat miercuri ca a primit o notificare oficiala despre o posibila retragere partiala a fortelor americane stationate in tara sa, transmite DPA.'Guvernul federal a fost informat ca exista reflectii in administratia SUA cu privire la reducerea prezentei fortelor armate americane…

- Guvernul suedez si-a indemnat joi cetatenii sa isi mute protestele in spatiul online dupa ce mii de persoane au sfidat restrictiile legate de coronavirus in capitala demonstrand impotriva rasismului si violentei politiei americane, relateaza Reuters. Demonstrantii, purtand pancarte cu mesaje precum…

- Guvernul german a decis miercuri sa ridice de la 15 iunie atentionarile privind deplasarile in scop turistic in Europa decretate in martie din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat ministrul de externe, Heiko Mass, relateaza AFP. "Consiliul de Ministri a decis sa nu prelungeasca avertismentele asupra…

- Guvernul german intentioneaza sa prelungeasca masurile de distantare fizica pana pe 5 iulie, considerand ca pandemia de coronavirus ar reizbucni "foarte repede" in absenta unor dispozitii preventive, potrivit unui proiect de lege, citat luni de AFP.Pregatit de Cancelaria de la Berlin, acest…

- Politia germana a arestat sambata circa 60 de protestatari care au luat parte la mai multe manifestatii desfasurate la Berlin impotriva restrictiilor instituite pentru combaterea epidemiei de COVID-19, potrivit ziarului Tagesspiegel, citat de Reuters.Persoanele retinute au incalcat dispozitiile…