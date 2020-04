Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.921 de morti in Marea Britanie, a anuntat joi Guvernul de la Londra, conform agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Numarul persoanelor decedate de coronavirus a ajuns la 2.921 pe teritoriul Marii Britanii, inregistrandu-se o crestere de…

- Guvernul israelian a prezentat luni un pachet economic de 80 de miliarde de sekeli (22 miliarde dolari), pentru atenuarea impactului epidemiei de coronavirus, iar ministrul de Finante Moshe Kahlon a afirmat ca se asteapta la reluarea treptata a activitatilor economice pe parcursul lunii viitoare, transmite…

- Bulgaria va cheltui peste 1 miliard de leva (566 milioane dolari) pentru a acoperi 60% din salariile lucratorilor din companiile ale caror operațiuni au fost afectate de criza coronavirusului, a declarat luni premierul Boyko Borissov, citat de Reuters, anunța MEDIAFAX.Guvernul a aprobat planul…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, numarul unu mondial, a precizat vineri ca va oferi suma de un milion de euro pentru autoritatile din tara sa natala angrenate in lupta cu pandemia de coronavirus, scrie Reuters.Cu acesti bani vor fi achizitionate ventilatoare si alte echipamente medicale…

- Guvernul finlandez a plasat in izolare zona capitalei Helsinki, focarul epidemiei de coronavirus in Finlanda, pentru a opri deplasarile si a evita astfel raspandirea noului coronavirus in tara, relateaza Reuters.Deplasarile din sau catre regiunea Uusimaa au fost interzise incepand de vineri…

- Autoritatile turce vor confisca fabricile producatoare de masti daca acestea nu accepta pana luni seara sa vanda produse guvernului, a declarat ministrul de interne Suleyman Soylu, in timp ce Ankara incearca sa stopeze raspandirea epidemiei de coronavirus, potrivit Reuters.

- Constructorii auto francezi PSA si Renault sunt indreptatiti sa beneficieze de toate masurile adoptate de Guvernul francez pentru a contracara impactul economic al pandemiei de coronavirus, a informat miercuri Ministerul francez al Economiei, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Cu prilejul unei…

- Ciprul a anuntat marti ca incepand din 21 martie interzice, timp de doua saptamani, majoritatea zborurilor de pasageri dinspre 28 de state, printre care Regatul Unit, Grecia si Rusia, in cadrul masurilor pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, transmit agentiile de presa Reuters, AFP si…