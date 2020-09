Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a anuntat vineri ca extinde cu inca 4 saptamani masura privind interdictia evacuarii chiriasilor din locuinte sociale sau inchiriate de la persoane particulare, in contextul pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. Moratoriul cu privire la evacuari, care este in vigoare de 5 luni,…

- Guvernul italian a prelungit pana la 7 septembrie masurile menite sa stopeze raspandirea noului coronavirus, potrivit unui decret emis de premierul Giuseppe Conte vineri noaptea, informeaza dpa. Astfel, oamenii vor trebui sa poarte in continuare masca in locurile publice, sa respecte distanta fizica,…

- Autointitulatul rege al romilor din Romania, Dorin Cioaba, este confirmat cu noul coronavirus și internat in Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse medicale.Dorin Cioaba, autointitulatul rege al romilor din Romania, a fost confirmat cu noul coronavirus…

- Economia Greciei va inregistra o scadere cuprinsa intre 7,5% si 10% anul acesta, din cauza efectelor crizei coronavirusului, estimeaza Fundatia pentru Cercetare Economica si Industriala (IOBE), potrivit...

- Japonia are „ceva suspiciuni” cu privire la sanatatea dictatorului nord-coreean Kim Jong Un, dupa luni de zile in care au fost facute speculatii despre starea sa. Ministrul Apararii, Taro Kono, a dezvaluit preocuparile tarii sale in cadrul unei conferinte de presa, joi, la 70 de ani de la inceperea…

- Ecuadorul a prelungit cu 60 de zile, pana la 13 august, starea de urgenta impusa in martie din cauza epidemiei de COVID-19, care a facut pana acum 3.929 de victime din cele peste 47.000 de cazuri de infectare, a anuntat Ministerul Comunicatiilor, transmite AFP. Guvernul a decis aceasta prelungire din…

- Oficialii de la Sofia au precizat ca aceasta masura de combatere a coronavirusului a fost decisa dupa o crestere a numarului de cazuri noi, scrie Agerpres.Starea de urgenta epidemica din Bulgaria se prelungeste pana la sfarsitul lui iunie, a anuntat miercuri premierul Boiko Borisov. Conform Reuters,…