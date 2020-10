Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul grec a decis astazi instituirea de restrictii antiepidemice la Salonic, al doilea oras ca marime al Greciei, unde vor fi interzise intrarile si iesirile din localitate ca urmare a intrarii orasului in zona „rosie“ dupa cresterea numarului cazurilor de Covid-19, relateaza agentiile DPA si EFE,…

- Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul grec, a tras un semnal de alarma joi, in fata numarului tot mai mare de cazuri de COVID-19 din ultimele zile. Este vorba, in special, in departamentul Attica, regiunea Atenei. Acesta avertizeaza ca vor fi impuse noi masuri de izolare daca cele in curs nu sunt respectate,…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a tras semnalul de alarma joi in fata numarului tot mai mare de cazuri de COVID-19 din ultimele zile in special in departamentul Attica, regiunea Atenei, avertizand ca vor fi impuse noi masuri de izolare daca cele in curs nu sunt respectate, relateaza France Presse.…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis avertizeaza ca vor fi impuse noi masuri de izolare daca cele in curs nu sunt respectate, din cauza creșterii numarului tot mai mare de cazuri de COVID-19, in special in departamentul Attica, din regiunea Atenei, relateaza Agerpres.”Are loc onoua crestere a cazurilor…

- Declarațiile sale sunt facute in contextul relațiilor din ce in ce mai tensionate cu Turcia, care revendica dreptul de a exploata zacaminte de hidrocarburi intr-o zona maritima pe care Atena o considera ca fiind sub suveranitatea sa. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat un important program…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis ii cere Turciei sa puna capat „provocarilor” pentru a incepe dialogul. Șeful Guvernului de la Atena a declarat vineri ca Grecia va incepe discuții cu guvernul de la Ankara pentru a rezolva revendicarile conflictuale privind granițele maritime din Mediterana de Est,…

- Inceperea anului scolar in Grecia se amana cu o saptamana. Aceasta va avea loc la 14 septembrie. Masura a fost luata din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de guvernul de la Atena, transmite Reuters. Autoritatile din Grecia au fost obligate sa…

- Grecia ar putea impune noi restrictii antiepidemice daca numarul cazurilor de coronavirus va continua sa creasca, a declarat, miercuri, premierul Kyriakos Mitsotakis, cerand respectarea stricta a actualelor masuri, anunța MEDIAFAX.Grecia a raportat 121 noi cazuri de coronavirus marti, cel…