Coronavirus: Germania extinde lockdown-ul până pe 7 martie Germania extinde pana pe 7 martie lockdown-ul impus pentru a combate raspandirea noului tip de coronavirus, au convenit cancelarul federal Angela Merkel si premierii celor 16 landuri, informeaza miercuri dpa.



Germania a impus initial un lockdown in noiembrie, iar apoi a inasprit restrictiile in contextul cresterii numarului de contaminari, insa in pofida unei usoare scaderi a numarului de noi infectari Merkel si liderii de landuri nu considera ca tara este inca in afara oricarui pericol.



Lockdown-ul a presupus inchiderea scolilor, gradinitelor si magazinelor neesentiale.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania extinde pana pe 7 martie lockdown-ul impus pentru a combate raspandirea noului tip de coronavirus, au convenit cancelarul federal Angela Merkel si premierii celor 16 landuri, informeaza miercuri dpa. Germania a impus initial un lockdown in noiembrie, iar apoi a inasprit restrictiile in contextul…

- Germania extinde pana pe 7 martie lockdown-ul impus pentru a combate raspandirea noului tip de coronavirus, au convenit cancelarul federal Angela Merkel si premierii celor 16 landuri, informeaza miercuri dpa.Germania a impus initial un lockdown in noiembrie, iar apoi a inasprit restrictiile in contextul…

- Lockdown-ul din Germania a fost extins pana la 14 februarie si au fost impuse reguli mai stricte privind purtarea mastii in magazine si in transportul public, cancelarul Angela Merkel avertizand ca tara sa trebuie sa ''actioneze acum'' pentru a preveni cresterea numarului de cazuri de…

- Germania a extins lockdown-ul national pana la 14 februarie, cu noi reguli care fac obligatorie purtarea mastii in magazine si in transportul public, scrie The Guardian, potrivit news.ro. In cadrul unui summit virtual, Angela Merkel si sefii din 16 landuri federale au fost de acord sa continue…

- Cancelarul german Angela Merkel intentioneaza sa extinda pana la 15 februarie lockdown-ul impus pentru limitarea raspandirii COVID-19, a relatat marti cotidianul Bild, care citeaza un proiect de hotarare a guvernului de la Berlin, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Merkel urmeaza sa se…

- Starea de lockdown in Germania va fi prelungita pana la 31 ianuarie, cu reglementari mai stricte, au convenit, marti seara, cancelarul german Angela Merkel si liderii celor 16 landuri, relateaza dpa si AFP. Germania a impus un al doilea lockdown sever incepand cu 16 decembrie, inchizand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a evocat impreuna cu cancelarul federal german Angela Merkel eventualitatea unei "productii comune de vaccinuri" impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat Kremlinul marti, in conditiile in care Moscova doreste sa-si intensifice capacitatile in acest domeniu, informeaza…

- Cea mai mare economie a Europei se așteapta la o noua contracție in T4, din cauza creșterii numarului de infecții cu coronavirus Economia germana ar putea sa stagneze sau chiar sa se contracte in ultimul trimestru al acestui an, deoarece masurile adoptate pentru a tine sub control cel de-al doilea val…